Huishouden met zonnepanelen krijgt steeds vaker geld toe

Door Theo Besteman

Stroomaanbod volgen loont voor meer huishoudens. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - De stormachtige groei van zonnepanelen en windenergie zorgt vaker voor overschot aan groene stroom. Panelenbezitters zien meer uren met een negatieve stroomprijs op hun meter. Je krijgt eigenlijk geld toe. Handig als je in die uren je auto oplaadt of wasmachine laat draaien. Met nog meer wind- en zonneparken in de planning, zullen die tarieven vaker dalen.