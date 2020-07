Dataverkeer EU-VS op losse schroeven

Honderdduizenden bedrijven in overtreding nadat het hof het Privacy Shield vernietigde. Ⓒ foto EPA

Amsterdam - De streep die het Europees Hof van Justitie donderdag haalde door de ’Privacy Shield’-constructie waarin de overdracht van persoonsgegevens naar de VS was geregeld, betekent dat in een klap honderdduizenden Europese bedrijven illegaal persoonsgegevens doorgeven als ze Amerikaanse clouddiensten gebruiken.