Nederlands scooterbedrijf Etergo verkocht

Ola Electric, een zogeheten Indiase ’unicorn’, een privaat bedrijf met miljardenwaardering, is gespecialiseerd in elektrische auto’s en batterijwissel- en -laadstations. Hoeveel geld de onderneming voor Etergo neertelt, is niet naar buiten gebracht.

Etergo, dat tot nu toe 21 miljoen euro aan financiering had opgehaald, was de laatste maanden op zoek naar nieuwe investeerders. Met Ola Electric vond de in 2014 opgerichte start-up een partner met toegang tot de Aziatische en Indiase markt.

Bekijk ook: Slimme scooter gebouwd in Emmen

Ola heeft als doel de markt van elektrische twee- en vierwielers te domineren in India. Het concern wil de kennis en kunde van Etergo inzetten om een nieuwe slimme e-scooter te ontwerpen. „De toekomst van mobiliteit is elektrisch en voor ons biedt de wereld na de coronacrisis een enorme kans”, legt Ola-voorzitter Bhavish Agarwal uit.

Jacobsz Rosier en Flipse blijven aan als respectievelijk topman en vice-topman bij Etergo. Ook blijft het kantoor van het bedrijf gevestigd in Amsterdam. Ola neemt Etergo in zijn geheel over, inclusief het voltallige personeel dat bestaat uit 73 mensen.