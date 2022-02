Winstexplosie kunstmestfabrikant OCI, paait aandeelhouders

Het chemiebedrijf dat maandag nabeurs zijn jaarresultaten bekendmaakte boekte in het vierde kwartaal een jaaromzet van $2,2 miljard, een stijging van 112% ten opzichte van de laatste drie maanden van 2020. Het aangepaste bedrijfsresultaat (adjusted ebitda) kwam uit op ruim $1 miljard, een groei van 291% en ver boven de $840 miljoen die analisten hadden verwacht. Onder de streep bleef er in het vierde kwartaal een nettowinst van $447,4 miljoen over. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies van $44,8 miljoen.

Bekijk ook: Egyptische miljardair komt met ammoniak in vaarwater Shell

Aandeelhouders kunnen meedelen in de vreugde over de tweede helft van 2021. OCI wil een dividend van €1,45 per aandeel uitkeren, ofwel $350 miljoen in totaal. Daarnaast heeft het concern besloten een jaarlijkse winstuitkering aan de aandeelhouders uit te keren van $400 miljoen met een variabel deel die afhankelijk is van de vrije kasstroom.

Kapitaal teruggeven

„We zijn verheugd dat we kunnen beginnen met het teruggeven van kapitaal aan onze aan onze aandeelhouders via consistente halfjaarlijkse dividenden en focus op het vergroten van onze toekomstige kasstromen door gerichte investeringen in waterstof en andere groeimogelijkheden”, zegt Ahmed El-Hoshy, ceo van OCI.

Bekijk ook: Wisselingen in top van OCI

Over heel 2021 behaalde de kunstmestfabrikant een omzet van $6,3 miljard tegenover $3,5 miljard in 2020. Het aangepaste bedrijfsresultaat dikte 190% aan tot $2,5 miljard. De nettowinst kwam uit op $731,8 miljoen. Dat was in 2020 nog een verlies van $213,4 miljoen.

Ook over 2022 is El-Hoshy erg enthousiast. Volgens de topman zijn de orderboeken goed gevuld en blijft de vraag naar de producten groot. El-Hoshy geeft dinsdagmiddag een toelichting op de cijfers aan de aandeelhouders.