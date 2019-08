Trump: bedrijven VS moeten China verlaten

Volgens Trump hebben de Verenigde Staten biljoenen dollars verloren omdat het Aziatische land intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven stal. "Dat zal en moet stoppen." Volgens Trump zouden Amerikaanse bedrijven moeten overwegen weer in eigen land te gaan produceren. Hij noemt in dat verband de oplaaiende handelsoorlog een "geweldige kans voor de VS".

De Amerikaanse economie is volgens Trump veel groter dan de Chinese. "Dat zullen we zo houden."

Fentanyl

Trump wil ook dat pakketvervoerders en webwinkels als FedEx, UPS, de Amerikaanse posterijen en Amazon alle leveringen van fentanyl vanuit China en andere landen opsporen en tegenhouden. Die sterke pijnstiller is een opiaat waar gebruikers verslaafd aan kunnen raken. Volgens Trump gaan 100.000 Amerikanen per jaar dood aan fentanyl. De Chinese president Xi Jinping had eerder aan Trump beloofd op te treden tegen handelaren van de pijnstiller.

De Amerikaanse beurzen daalden scherp na de reactie van Trump. Beleggers vrezen dat een verdere escalatie van de handelsoorlog tot een economische neergang leidt.