Minister Koolmees: ’Mijn kinderen? Die zie ik helaas niet zo veel’

Minister Koolmees (Sociale Zaken): „Dat is zonder precedent. We nemen grote delen van de loonkosten van bedrijven over.” Ⓒ Serge Ligtenberg

De horeca is dicht, winkels sluiten hun deuren, zzp’ers zitten zonder werk, fabrieken gaan dicht. De coronacrisis gaat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken niet in de koude kleren zitten. „De vraag is hoe lang dit gaat duren.”