Koers aandeel Kodak door dak, handel stilgelegd

In twee dagen is het aandeel, dat ooit werd verstoten, met rond 1000% gestegen, nadat het dinsdag al verdrievoudigde in waarde reagerend op de koerswijziging van het bedrijf uit 1881.

Kodak ging woensdag zo hard omhoog op de beurs, dat het aandeel volgens persbureau Bloomberg de zogeheten circuit breakers raakte. Daarop werd de handel automatisch stilgelegd, tot onvrede van beleggers die het zeer goedkope aandeel hadden opgepikt. Het ging van dinsdag bij $2,21 naar zo’n $50 per stuk.

Het leidde tot forse bewegingen. Beleggers die eerder ’short’ gingen in dit aandeel, gokkend op een daling van de koers, moesten snel aandelen bijkopen.

Medicijnenmaker dankzij overheidslening

Eastman Kodak, zoals het bedrijf volledig heet, heeft daarvoor een overheidslening van $ 765 miljoen gekregen van de Defense Production Act. De regeling is opgezet om gericht de binnenlandse productie van geneesmiddelen te helpen versnellen. De lening moet binnen 25 jaar worden terugbetaald.

Kodak profiteerde decennia van de groeiende behoefte aan foto’s. Het begon in 1975 met de ontwikkeling van digitale camera’s, maar bouwde dat niet verder door uit vrees dat het de inkomsten uit de traditionele fotografie zou raken. In 2011 vroeg het uitstel van betaling aan en verkocht daarop zijn patenten.

Kodak bereidt zich momenteel voor op het leveren van alle ingrediënten voor generieke geneesmiddelen, waaronder het antimalariamiddel hydroxychloroquine dat president Trump heeft aangeprezen voor de behandeling van coronavirus.

De lening is de eerste in zijn soort vanuit de Defense Production Act, die Trump in het leven heeft geroepen om de productie van benodigdheden in de strijd tegen het corornavirus te versnellen.