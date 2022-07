Gazprom zet weer rem op gas naar Europa: prijs schiet omhoog

Daarop is de prijs gestegen tot €175 per megawattuur, tegen €15 twee jaar geleden. Dit groothandelstarief is de basis voor de gas- en stroomprijzen van consumenten en bedrijven. Energiebedrijven zullen dit tarief vroeg of laat doorberekenen aan klanten.

De huidige doorvoer van gas is al beperkt tot 40% van de normale capaciteit. Vanaf woensdag zeggen de Russen nog maar 33 miljoen kubieke meter gas door Nord Stream 1 te voeren richting het Westen.

Een van de zes turbines voor de pijpleiding bij de grensovergang bij Rusland was afgelopen maand voor onderhoud in Canada. Vorige week was die vanuit Duitsland op de weg terug, maar volgens Moskou volstaan de bijbehorende papieren niet en is er onvoldoende zekerheid dat de Siemens-turbine goed kan werken in Nord Stream 1.

’Enkele problemen’

Door de internationale sancties tegen Rusland zou er maar beperkt onderhoud aan de apparatuur mogelijk zijn geworden. Daardoor kan de turbine niet worden aangesloten, en snijdt Europa zich met de sancties in eigen vingers, stelt Gazprom.

Gazprom zegt ’nog enkele problemen’ te ondervinden met de turbine van Siemens Energy. „Na bestudering van de documenten moest Gazprom tot de conclusie komen dat ze de eerder geïdentificeerde risico’s niet wegnemen en aanleiding geven tot aanvullende vragen”, zegt het staatsbedrijf over het uitstel.

Politiek wapen

Volgens Duitsland gebruikt de Russische president Poetin gaslevering overduidelijk als politiek wapen. De papieren zouden prima in orde zijn.

Europa legde Rusland in zes rondes sancties op vanwege Poetins bloedige oorlog in Oekraïne. Nord Stream 1 werd vorige week na tien dagen van onderhoudswerkzaamheden weer in gebruik genomen. Vorige week draaide zij echter slechts op de reeds tot 40% beperkte productie.

De helft van alle Europese lidstaten heeft nu te kampen met minder gas. Nederland bereidt zich voor op een snelle totale afsluiting, aldus minister Jetten (Energie en Klimaat).

Onderhoud

Volgens Gasunie kan Nederland het deze winter uitzingen als de Russen helemaal geen gas meer doorsturen, mits de bestaande transporten met vloeibaar gemaakt gas (lng) op tijd worden doorgevoerd, Nederland verder bespaart op zijn gas en de grote grote kolencentrales op volle kracht gaan draaien. Die zijn echter nog niet terug op capaciteit gekomen.