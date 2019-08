Wall Street hoger in middaghandel

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent in de plus op 25.878 punten en de breder samengestelde S&P 500 won 0,7 procent op 2864 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,9 procent aan tot 7797 punten.

De S&P 500 sloot maandag 3 procent lager, het grootste dagverlies van het jaar. China stond toe dat de waarde van de eigen munt zakte naar het laagste niveau in tien jaar, waarop de VS het land van valutamanipulatie beschuldigde. Beleggers vreesden dat Peking devaluatie van de yuan als wapen in de handelsstrijd met de VS inzette. De Chinese centrale bank houdt vol dat de afwaardering van de yuan door de markt werd bepaald, en nam dinsdag stappen om de eigen valuta minder ver te laten zakken.

Apple

Apple won 1,7 procent, na in de voorgaande dagen door de handelsonrust aanzienlijk te hebben verloren op de beurs.

Mastercard deed van zich spreken op het overnamevlak en steeg 2,7 procent. Het creditcardbedrijf telt bijna 3,2 miljard dollar neer voor het onderdeel van de Deense betalingsverwerker Nets dat zakelijke betalingen afhandelt.

Disney

Qua bedrijfscijfers kijken beleggers vooral vooruit naar het kwartaalbericht van film- en entertainmentreus Disney nabeurs. Verder verloor farmaceut Mallinckrodt dat al de boeken opende verloor ruim 11 procent. De onderneming zag in zijn kwartaalcijfers aanleiding de vooruitzichten voor heel het jaar opwaarts bij te stellen, maar schortte de voorgenomen afsplitsing van een onderdeel voor generieke medicijnen op wegens rechtszaken die het bedrijf vreest vanwege medicijnverslaving in de VS.

Verder zakten farmaciebedrijven na berichten over een voorstel voor een schikking van 10 miljard dollar van opiatendistributeurs. Met die betaling willen McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen een einde te maken aan claims dat ze niet genoeg hebben gedaan medicijnverslavingen tegen te gaan. Verschillende staten hadden ingezet op een veel hoger bedrag en lokale overheden zijn bezig met hun eigen claims. De bedrijven zakten tot 6,7 procent.

De euro was 1,1204 dollar waard, tegen 1,1198 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 54,39 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 59,58 dollar per vat.