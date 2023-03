Premium Het beste van De Telegraaf

Zicht op schadevergoeding met sjoemeldiesel: waar kan je terecht?

Door Gert van Harskamp

De schade bestaat uit slechtere prestaties van de auto, zoals een hoger brandstofverbruik. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - Eindelijk is er concreet zicht op schadevergoeding voor eigenaren van een sjoemeldiesel na de uitspraak van het Europese Hof dinsdag in een zaak over Mercedes. Maar hoe weet de eigenaar van een diesel dat het ook een sjoemeldiesel is en hoe schadevergoeding te krijgen?