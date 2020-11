Tegenvaller bij stijging zorgtoeslag

Dat blijkt uit de definitieve bedragen die de Belastingdienst donderdag heeft bekendgemaakt. Vooral gezinnen met een inkomen rond €20.000 zijn de dupe van de lagere zorgtoeslag, aldus vergelijkingssite Zorgwijzer. De zorgpremie voor de basisverzekering stijgt volgend jaar met gemiddeld €4,82 per maand. Dat betekent dat mensen die de maximale zorgtoeslag ontvangen er netto dus op achteruitgaan.

De zorgtoeslag stijgt volgend jaar wel. Alleenstaanden krijgen er in 2021 maandelijks maximaal €3 euro bij en krijgen €107 per maand. Gezinnen/fiscale partners gaan er maximaal €8 op vooruit en krijgen €207 per maand.