Ex kan stiekem creditcard aanvragen, bank vergoedt schade niet

Door Marlou Visser

Amsterdam - De juiste partner kiezen valt niet mee. Een vrouw had het wel heel slecht getroffen met een man die, nadat de relatie was verbroken, op haar naam een creditcard aanvroeg en ruim €3000 verbraste. Ze probeert het geld terug te krijgen via de creditcardmaatschappij, maar zonder resultaat.