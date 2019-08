Twitter onthult Chinese beïnvloeding Hongkong

Massale demonstraties in Hongkong. Ⓒ EPA

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Via honderden verschillende Twitteraccounts is recent geprobeerd om politieke verdeeldheid in Hongkong te zaaien. Twitter stelt in een blog dat er sprake was van „significante door de staat gesteunde activiteiten” via zeker 936 accounts uit China. Deze probeerden onder meer de legitimiteit en politieke standpunten van de protestbeweging ter plaatse te ondermijnen.