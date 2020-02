Eurogroep benoemt Fin als opvolger Vijlbrief

De EWG is de invloedrijke werkgroep die alle vergaderingen van de Eurogroep in Brussel voorbereidt en besluiten voorkookt. In december was Vijlbriefs mandaat, dat op 1 februari 2018 begon, nog met twee jaar verlengd.

Met het vertrek van Vijlbrief heeft Nederland een belangrijke vinger in de pap bij de Eurogroep verloren. "Het was buitengewoon behulpzaam voor de hele Eurogroep en uiteraard ook voor Nederland", zei minister van Financiën Wopke Hoekstra over Vijlbriefs Brusselse positie voor aanvang van de eerste Eurogroep sinds hij ontslag nam. "Tegelijk ziet de opvolging er ook weer goed uit."

Saarenheimo was al lid van de EWG. Hij neemt de voorzittershamer per 1 april op. De Française Odile Renaud-Basso neemt sinds Vijlbriefs vertrek het voorzitterschap waar.