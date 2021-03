Dow Jones naar record, topdebuut voor Roblox

Daarmee rest president Joe Biden alleen nog de taak zijn handtekening te zetten onder de wet. Dat gebeurt vrijdag.

De Dow Jones won 1,5% en scherpte daarmee het record van drie weken geleden aan. De Nasdaq-index eindigde nagenoeg onveranderd. Dinsdag was laatstgenoemde beursgraadmeter met 3,7% gestegen. Beleggers doken op aandelen die in de afgelopen weken stevig waren teruggevallen. Vooral Tesla maakte een indrukwekkende comeback van bijna 20%. Nu ging de bouwer van elektrische auto’s 0,8% omlaag.

Dat technologieaandelen achterbleven, is opmerkelijk. De obligatierentes stonden namelijk stevig onder druk. De 10-jaarsrente daalde met 7 basispunten naar 1,525%. Dit betekent in beginsel dat de waarde van hun toekomstige winsten hoger wordt.

De daling van de obligatierentes volgt op het bericht dat de consumentenprijzen in februari met 0,4% zijn gestegen. De zogenoemde kerninflatie, waarbij gecorrigeerd wordt voor onder meer de sterk schommelende energieprijzen, bleef tot 0,1% beperkt. Daarmee is de inflatieangst bij beleggers iets afgenomen.

Gamestop

GameStop zorgde voor reuring. De gamewinkelketen schurkte na een winst van 40% aan het begin van de handelsdag aan tegen zijn hoogste stand ooit met een waarde van $348,40. De handel in het aandeel werd daarop voor enige tijd stilgelegd vanwege de grote schommeling. Toen de handel werd hervat zakte de koers ver weg tot even onder $200 om toch nog 7,3% hoger te sluiten.

In januari profiteerde het aandeel van GameStop van een heuse gekte rond de stukken. Particuliere beleggers moedigden elkaar via internetfora Reddit aan om te investeren in de aandelen, om daarmee grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling een hak te zetten. Daarop ging het aandeel door het dak. Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten zouden zelfs onderzoeken of bij de opmerkelijke stijging van GameStop-aandelen sprake is geweest van koersmanipulatie.

Roblox

Roblox sloot 54,4% boven zijn zogenoemde referentieprijs. Het gamingplatform is zonder tussenkomst van begeleidende banken naar de New York Stock Exchange gegaan en inschrijving op de aandelen was niet mogelijk. Roblox heeft nu een waardering van zo’n $35 miljard.

General Electric verloor 5,4%. Het industrieconcern verkoopt zijn vliegtuigleasetak aan het Ierse AerCap Holdings voor meer dan $30 miljard.