Inflatiecijfers geven Wall Street vleugels

Na een kwartier handel staat de Dow Jones 0,9% hoger en heeft de Nasdaq-index 1% gewonnen. Dinsdag was laatstgenoemde beursgraadmeter al met 3,7% gestegen. Beleggers doken op aandelen die in de afgelopen weken stevig waren teruggevallen. Vooral Tesla maakte een indrukwekkende comeback van bijna 20%. Nu staat de bouwer van elektrische auto’s alweer 4,6% hoger en daarmee boven de $700.

Om half drie werd bekend dat de consumentenprijzen in februari met 0,4% zijn gestegen. De zogenoemde kerninflatie, waarbij gecorrigeerd wordt voor onder meer de sterk schommelende energieprijzen, bleef tot 0,1% beperkt. Daarmee is de inflatieangst bij beleggers iets afgenomen. Dit is terug te zien in de daling van de 10-jaarsrente van 1,60% naar 1,54%. Dat met name hooggewaardeerde technologieaandelen hiervan profiteren, komt doordat de waarde van hun toekomstige winsten hoger wordt.

General Electric verliest 6%. Het industrieconcern verkoopt zijn vliegtuigleasetak aan het Ierse AerCap Holdings voor meer dan $30 miljard.

Verder zette GameStop zijn opmars verder door met een winst van 15%, in een rally waarbij de waarde van de gamewinkelketen in een week bijna is verdubbeld. Deze wordt aangejaagd door aankopen van particuliere beleggers die zich hebben georganiseerd op het onlineforum Reddit.

Ook andere bedrijven die onderdeel zijn van de Reddit-gekte wonnen aan beurswaarde. Producent van hoofdtelefoons Koss wint 55%. Bioscoopketen AMC Entertainment klimt 8%.