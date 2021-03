’Wall Street zet opmars voort’

De indexfutures wijzen op openingswinsten van 0,4% tot 0,5% voor de Dow Jones-index en de Nasdaq-index. Dinsdag was laatstgenoemde beursgraadmeter al met 3,7% gestegen. Beleggers doken op aandelen die in de afgelopen weken stevig waren teruggevallen. Vooral Tesla maakte een indrukwekkende comeback van bijna 20%. Nu staat de bouwer van elektrische auto’s alweer voor een ongeveer 3% hogere openingsindicatie.

Om half drie werd bekend dat de consumentenprijzen in februari met 0,4% zijn gestegen. De zogenoemde kerninflatie, waarbij gecorrigeerd wordt voor onder meer de sterk schommelende energieprijzen, bleef tot 0,1% beperkt. Daarmee is de inflatieangst bij beleggers iets afgenomen. Dit is terug te zien in de daling van de 10-jaarsrente van 1,60% naar 1,55%. Dat met name hooggewaardeerde technologieaandelen hiervan profiteren, komt doordat de waarde van hun toekomstige winsten hoger wordt.