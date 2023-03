Kabel Ziggo blijft voorlopig dicht voor concurrent

Een poging in 2020 strandde bij de Commissie van Beroep voor het Bedrijfsleven dat van oordeel was dat de markt voor vast internet geen regulering nodig heeft. Daarom zou het kabelexploitant ZiggoVodafone dus vrij staan om andere aanbieders te weigeren op zijn kabel. Donderdag zette de ACM op basis van nieuwe Europese regelgeving uiteen dat er op sommige plekken te weinig concurrentie is, met name waar nog geen glasvezel is aangelegd en alleen de televisiekabel internetsnelheden van 200 Mb of hoger kan leveren.

Bekijk ook: Cruciale uitspraak over telecommarkt verwacht

Een verzoek van YouCa om Ziggo in Amsterdam te verplichten de kabel open te stellen voor zijn diensten, werd echter afgewezen. Daarvoor zou YouCa volgens Ziggo en ACM in elke straatkast een aansluiting moeten maken, wat veel te duur zou zijn. YouCa zelf denkt dat het niet per straatkast, maar via een centraler verdeelpunt van Ziggo zijn diensten zou mogen aanbieden. ACM-bestuurder Manon Leijten zegt die mogelijkheid nu wel te gaan onderzoeken. „Daar willen we voor de zomer een besluit over nemen”, zegt ze.

’Gebrek aan moed’

Om druk op de ketel te zetten, dient YouCa ook zelf een nieuw aanvraag in voor toegang tot de kabel in Amsterdam en minstens twee andere gebieden, op basis van nieuwe juridische argumenten, vertelt Taco Jelgersma, een van de initiatiefnemers van YouCa. Hij verwijt de ACM een ’gebrek aan juridische en politieke moed’ en heeft weinig vertrouwen in het nadere onderzoek van de ACM ’omdat dit ze heel veel ruimte laat om niks te doen’.

Bekijk ook: Graven om pensioenen te spekken

Met de toegang tot de kabel is wel haast geboden in Amsterdam, aangezien onder andere KPN inmiddels met de gemeente heeft afgesproken de komende jaren glasvezel aan te leggen in heel de stad. Als er glasvezel ligt, is er mogelijk geen sprake van een gebrek aan concurrentie, wat een reden zou zijn om Ziggo te verplichten zijn kabel open te stellen. Leijten zegt dit in het onderzoek naar de verplichte toegang tot de kabel mee te nemen.