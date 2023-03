Premium Het beste van De Telegraaf

Column: box 3 van Pandora bij Belastingdienst

Door Gerben Everts Kopieer naar clipboard

De fiscus doet echter alsof alle beleggers een positief rendement van 5,5% hebben behaald. Ⓒ ANP/HH

Heeft u de belastingaangifte over 2022 al ingevuld? Het kan binnen één minuut. De gegevens zijn al door de Belastingdienst ingevuld. Een enkele kritische blik of toevoeging, en wat rest is de (elektronische) ondertekening. En passant moet u plechtig beloven alles naar waarheid te hebben ingevuld.