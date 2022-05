Premium Het beste van De Telegraaf

Duurzame beleggers worstelen: wanneer goed bezig met welk rendement?

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Jarenlang presteerden duurzame beleggingen iets beter dan gemiddeld. Mede vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de rollen dit jaar omgedraaid. Moet je je principes nu even overboord gooien? En is de duurzame weg sowieso niet lastig te bewandelen?