Nieuwe Italiaanse ambassadeur: ’Neem onze migranten over’

Staalsector en luchtvaart kritisch, werkgevers lyrisch over groene EU-plannen

Uit het bedrijfsleven komend gemengde reacties op het ’Fit for 55’ plan van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% te verminderen. De luchtvaart is kritisch, de scheepvaart, chemie en staalindustrie aarzelen, maar VNO-NCW is positief.