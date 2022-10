Premium Het beste van De Telegraaf

Column: apparaten die onze tijd stelen

Danielle Braun

Op 30 oktober krijgen we een uurtje tijd terug. Kan je tijd stelen? Of teruggeven? Tijd is een sociaal construct. Ooit in onze evolutie hebben we het jaar opgedeeld in maanden en de dag in uren en een uur in minuten. Een bedenksel. Een minuut kan uren duren. De tijd kan stilstaan. En onder je handen vandaan vliegen. Kloktijd is lineair. Gevoelstijd is fluïde.