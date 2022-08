Vakbonden bereiden acties bij NS voor

Het is nog niet duidelijk wanneer de vakbonden een definitieve beslissing nemen over de te voeren acties. Een woordvoerder van FNV noemde de kans op stakingen groot. Volgens CNV is de actiebereidheid onder NS-personeel groot. „Zowel rijdend personeel als medewerkers in het onderhoud, op kantoor, de stations en bijvoorbeeld planners, willen nu eindelijk wel eens gewaardeerd worden door hun werkgever.”

De vakbonden onderhandelen al enige tijd met de NS, maar komen er maar niet uit. Het laatste bod van de NS werd door een ruime meerderheid van de achterban bij de vakbonden afgewezen.

De NS gaf vrijdag aan het gesprek te willen voeren omdat er voldoende aanknopingspunten zijn voor verdere onderhandelingen, maar ingaan op de eisen in het ultimatum kan volgens het vervoersbedrijf niet. NS stelt dat alle looneisen van de bonden tot een salarisverhoging van ruim 20 procent zouden leiden.

De vakbonden moeten door de afwijzing van NS „concluderen dat acties rechtmatig zullen zijn”, zo hebben ze volgens FNV aan de NS laten weten.

Een van de belangrijkste eisen van de vakbonden is de invoering van de Automatische Prijs Compensatie (APC) voor alle salarissen. Die moet de stijgende kosten van levensonderhoud compenseren. Ook vragen de bonden om een eenmalige uitkering van 600 euro op basis van een voltijdbaan. Daarnaast willen ze „gezonde roosters” die de werkdruk verlichten nu de NS met een personeelstekort zitten. Dat zou moeten helpen om vacatures ingevuld te krijgen en leegloop te voorkomen, zo betoogde FNV eerder.