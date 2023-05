Premium Het beste van De Telegraaf

Schroom om incassobureau in te schakelen bij kleine ondernemer

Door Sophie Zimmerman Kopieer naar clipboard

Een deurwaarder staat niet zomaar bij de debiteur op de stoep. Eerst wordt geprobeerd om een persoonlijke regeling te treffen. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Je kunt als kleine ondernemer alles op orde hebben, maar je blijft afhankelijk van klanten en opdrachtgevers. Als zij niet betalen kun je in één klap in de problemen komen. Natuurlijk zul je eerst proberen om er samen met de debiteur uit te komen, maar als deze niet over de brug komt kun je een incassobureau inschakelen. „Bij zzp’ers zie ik veel schroom, onterecht.”