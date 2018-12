Zelfbouwskelters op koers

Hoewel alles pas echt is gaan lopen na de Kickstartercampagne in 2015, werd het idee voor Infento al in 2010 geboren. Beide heren hebben een voorliefde voor design en techniek en wilden altijd al graag samen een bedrijf beginnen.

Tijdens vrijwilligerswerk met kinderen zag Rotting het succes van zijn zelfgebouwde simpele skelter: constructiespeelgoed, maar dan levensgroot. Hij deelde het idee met Letema, die destijds een designbedrijf had. Letema: ,,Ik zei direct: dat is het! Bij wijze van test ontwierp ik een constructieskelter, en dat lukte zo goed dat we niet meer te stoppen waren.”

Hun eerste bezoekje aan de bank leidde direct tot een financiering. ,,Blijkbaar zagen zij ook de potentie van het idee. Wat ook meespeelde was een toekenning van het Agentschap NL, waarbij de overheid borg staat voor bedrijfsfinanciering.”

De eerste constructiekits waren in 2012 klaar. Aanvankelijk wilden de heren alles in Nederland produceren, maar dat bleek een utopie. ,, In het buitenland zit net zo veel kennis en zijn vaak betere prijzen mogelijk.” Zowel een Duits bedrijf in China als een Nederlands bedrijf met een fabriek in Azië produceren de onderdelen. De samenwerking met alle betrokken partijen is een logistieke uitdaging. ,,Onze grootste kit bestaat uit 730 bouwstenen. Elk onderdeeltje kan de productie vertragen.”

De eerste focus lag op de educatiemarkt ter ondersteuning van technische vaardigheden op scholen. ,,Kinderen kijken tegenwoordig uren naar een scherm. Laat ze zelf echte dingen maken. En dan toffe creaties, want je moet ze wel een goed alternatief bieden.” Al snel werd duidelijk dat er ook een flinke markt voor de consument was. In 2014 stapte een investeerder aan boord en in 2015 lanceerde Infento nieuwe kits voor in huis via Kickstarter. ,,We haalden in een keer een half miljoen op en kregen bekendheid over de grens. Het hoogtepunt was een telefoontje van miljardair Tony Fadell, iPod-bedenker en oprichter van slimme thermometer Nest. Hij kocht direct een pakket voor zijn kinderen.”

Naast een vast team van zo’n dertig personen, werken Rotting en Letema met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze Wajongers stromen vervolgens door of blijven bij Infento werken. In korte tijd is het bedrijf vertienvoudigd qua mankracht en verhuisde van een kleine ruimte in Den Dolder naar een pand van 3500 vierkante meter in Amsterdam, waar inkoop, klantenservice, ontwikkeling en assemblage plaatsvindt.

De verkoop verloopt vooralsnog online. Letema: ,,Via onze distributiecentra in Amsterdam, Chicago en Ottawa bedienen we 45 landen wereldwijd.” Momenteel gaat de helft van de pakketten naar Amerika en zijn er concrete plannen voor Azië. ,,In 2018 lanceren we nieuwe producten, waaronder een elektrische motor waarmee je een Tesla-skelter kunt bouwen.”