Center Parcs gaat weer open na coronasluiting

Center Parcs was, net als veel andere vakantieparken, op slot gegaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. „In de afgelopen maanden was het vanwege de ingrijpende maatregelen niet mogelijk om onze parken te exploiteren. We zijn erg blij dat we de deuren van onze parken kunnen openen en onze gasten weer kunnen verwelkomen voor een welverdiende vakantie”, zegt Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland.

Animatieteam

Vakantiehuisjes die te dicht op elkaar staan, of een balkon of tuin met elkaar delen, blijven dicht. Het animatieteam komt naar de huisjes toe om optredens te geven – op gepaste afstand.

Wie de komende weken bij Center Parcs logeert, moet wel in het eigen huisje eten: de restaurants zijn alleen open voor afhaalmaaltijden. Zwemmen gebeurt in tijdslots, zodat er nooit te veel mensen tegelijk in het zwembad zijn. En inchecken gaat helemaal digitaal. Wie toch iets nodig heeft bij de receptie, wordt vriendelijk verzocht dat per WhatsApp te vragen.

Mandje verplicht

Bij de supermarkten van de parken is het net zo als in de ’gewone wereld’: een wagentje of mandje is verplicht, en boodschappen doen moet zo veel mogelijk in je eentje.

Activiteiten gaan zo veel mogelijk door, maar op een lager pitje. Als troost heeft Center Parcs een eigen zender op de tv’s in de huisjes geïnstalleerd, met kinderseries en sport- en kookworkshops. Ook het ’premium’ draadloos internet is deze hele zomer gratis.