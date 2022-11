Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders ontwikkelen koffie zonder boon: ’Net als vleesvervanger’

Door Sophie Zimmerman Kopieer naar clipboard

Ceo David Klingen zet via een koffiecupmachine een bakje koffieloze ’koffie’. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Amsterdam - Dat de productie van soja en palmolie in tropische gebieden voor ontbossing zorgt, weten veel mensen inmiddels wel. Dat de productie van koffie daar ook een groot aandeel in heeft, is bij velen juist nog onbekend. Voor de ondernemers achter Northern Wonder was het een reden om op zoek te gaan naar een duurzaam alternatief voor het dagelijkse bakkie pleur.