Randstad draagt nieuwe commissaris voor

AMSTERDAM (AFN) - Randstad heeft Annet Aris voorgedragen als nieuw lid van de raad van commissarissen. Als de aandeelhouders van de uitzender op 27 maart instemmen met de benoeming dan volgt ze Giovanna Kampouri Monnas op, die haar maximale drie termijnen erop heeft zitten.

Aris is hoogleraar digitale transformatie en disruptie op de Franse managementschool INSEAD. Tot haar aanstelling daar was ze partner bij McKinsey in Duitsland. Ze bekleedt ook commissariaten bij ASML, ASR, Thomas Cook, PorSiebenSat.1 en Jungheinrich. Verder heeft ze een column in het FD.