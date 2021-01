Column: de les van de crisis is dat we meer buffers nodig hebben

De coronacrisis heeft ons geleerd dat we niet altijd genoeg intensivecarebedden hebben. Ⓒ ANP/HH

In deze gezondheidscrisis zie je veel landen in een nationalistische reflex schieten. Toch maar weer alles in eigen land doen? Onmogelijk voor een kleine en open economie als Nederland. Er is wel een andere economische les te leren: over het nut van buffers.