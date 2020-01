Exterieur van het kantoor van technologiebedrijf CM.com. Ⓒ ANP

Amsterdam - Na het mislukken van een beursgang in oktober heeft de Bredase telecomdienstverlener CM.com in Dutch Star Companies One (DSCO) alsnog een vehikel gevonden om een notering te bemachtigen. Via de lege beurshuls die Stephan Nanninga, Niek Hoek en Gerbrand ter Brugge begin 2018 lanceerden, haalt het €85 miljoen op.