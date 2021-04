Tesla valt terug op kalm Wall Street

Als voorwaarde voor het afbouwen van de steun kijkt de centrale bank onder andere naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook wordt de inflatie nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens de centralebankiers duurt het nog wel even voordat er „substantiële voortgang” wordt geboekt met het bereiken van de beoogde doelen wat betreft de arbeidsmarkt en de inflatie.De obligatierentes reageerden nauwelijks op de notulen. De 10-jaarsrente op staatspapier staat nu op 1,67%.

Het bericht dat het handelstekort in februari met 4,8% is gestegen tot een record van $71,1 miljard had ook weinig invloed op het sentiment onder beleggers.

De Dow Jones-index sloot nagenoeg onveranderd en de Nasdaq-index leverde 0,1% in.

Tesla zakte 3%. Daarmee is er voorlopig een einde gekomen aan de krachtige herstelbeweging die een week geleden inzette.

Carnival won 1,9%. De cruiserederij rapporteerde weliswaar een stevig kwartaalverlies, maar de uitstroom van kasmiddelen was minder dan gevreesd.

De grote Amerikaanse bank JP Morgan steeg 1,5%. Zijn topman Jamie Dimon toonde zich in zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders zeer optimistisch over het herstel van de Amerikaanse economie.