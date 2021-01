Woede in reiswereld om verdere aanscherping testbeleid

Binnenland

Grootschalige coronatest Lansingerland, elke inwoner uitgenodigd

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland in Zuid-Holland krijgen een gerichte oproep om zich te laten testen op het coronavirus. Aanleiding is de uitbraak van de ’Britse variant’ van het virus bij een school in Bergschenhoek in de gemeente. Het is de eerste keer in Nederland dat er gericht extra ...