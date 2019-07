Online shopverslaving blijft groeien

In de eerste drie maanden van het jaar gaven Nederlanders namelijk €6,5 miljard uit, een stijging van 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Als de €25,7 miljard wordt gehaald, zou dat ook een toename van 8% zijn.

Het meeste in webshops uitgegeven geld gaat op aan voedsel, verzoringsproducten en huis-, tuin- en keukenwaar, blijkt uit onderzoek dat Thuiswinkel.org en PostNL hebben laten uitvoeren. We vinden het ondertussen steeds minder gek om met onze telefoon iets te kopen. Eén op de vijf webaankopen gaat inmiddels via een smartphone. De laptop wordt ondertussen gestaag minder populair.