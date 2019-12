Laat nooit meer een cadeaukaart verlopen

Vlnr. Erik Zeilinga, Coen Baars en Sander Vessies willen cadeaukaartbezitters inspireren Ⓒ FOTO Michel van Bergen

Haarlem - In de laatste maand van het jaar kopen we massaal cadeaus voor elkaar. Als je niet weet wat je de ander moet geven, is een cadeaukaart een slimme optie. Alleen wel een tikkeltje saai. De oprichters van Giftomatic willen daar verandering inbrengen.