Ryan Cohen (37) heeft meer in zijn mars dan woordgrappen maken Profiel: 'Memekoning' mag nu aan alle touwtjes trekken bij GameStop

De Canadese miljardair Ryan Cohen is de nieuwe topman van de Amerikaanse gamewinkelketen GameStop. Ⓒ Ryan Cohen

Hij staat bekend als de koning van de memes, ofwel de internetgrap: Ryan Cohen. Kersvers aangesteld als topman van de Amerikaanse gamewinkelketen GameStop deed hij gelijk zijn bijnaam eer aan. Cohen twitterde „Not for long” nadat net bekend was gemaakt dat zijn voorganger Matt Furlong de laan uit was gestuurd. Maar de 37-jarige Canadees heeft meer in zijn mars dan woordgrappen maken.