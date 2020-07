Ontslag Action-verkoopster die vader €1,69 korting gaf op tafel

Actions zerotolerancebeleid rondom fraude houdt bij de rechter niet altijd stand. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Een 27-jarige medewerker van de Action die haar vader 15% personeelskorting gaf, had om die reden niet op staande voet ontslagen mogen worden. De winkelketen had vanwege de ’fraude’ van €1,69 ook best een stevig gesprek met de vrouw kunnen voeren, in plaats van meteen voor de zwaarste sanctie te kiezen, vindt de rechtbank Amsterdam.