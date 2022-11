Analyse: malaise geeft arbeidsmarkt juist beetje lucht

Premium Nieuws

Pessimisme bij bedrijven groeit: ’Personeelstekorten nog lang niet voorbij’

Ondernemers worden huiveriger om vacatures uit te zetten. Ze zijn somberder over de Nederlandse economie en in bijna alle sectoren houden ze rekening met een lagere winst. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête die werkgeversorganisaties ieder kwartaal houden en uit de nieuwste cijfers over de arbeids...