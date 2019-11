Analyse: Politicus won het van dogmaticus

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees geeft pensioenfondsen waarschijnlijk een jaar respijt. Ⓒ Dijkstra bv

Van de euforie over het pensioenakkoord is weinig meer over. Achter de schermen schiet de uitwerking van dat nieuwe pensioenstelsel niet op. Voor de schermen gaat het maar over één ding: worden de pensioenen komend jaar wel of niet gekort?