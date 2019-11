Column: er is geen alternatief voor aandelen

Obligaties bieden geen veilige haven, dus op naar de aandelenbeurs. Ⓒ ANP

Een paar jaar geleden was TINA onder beleggers heel populair. TINA stond voor There Is No Alternative: er was geen alternatief voor aandelen. Beleggers moesten wel in aandelen beleggen, want de alternatieven – lees obligaties en cash – brachten nauwelijks iets op.