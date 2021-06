’Vrees voor forse toename schuldhulpvragen na coronacrisis’

Het aantal aanvragen voor schuldhulp daalde wel in 2020 met bijna 10.000 ten opzichte van het jaar ervoor. Maar als de coulance van schuldeisers eindigt en het rijk de steunmaatregelen afbouwt, zal het aantal meldingen weer snel oplopen, zo verwacht de NVVK. Jongeren, zzp’ers en flexwerkers ziet de NVVK als meest kwetsbare groepen, zo staat in het jaarverslag.

Het aantal keren dat er in het eerste coronajaar schuldhulp aan kleine ondernemers en zzp’ers is verleend, is licht gestegen naar ruim 1800 keer. NVVK-voorzitter Marco Florijn waarschuwt dat het kabinet niet weer zoals tijdens de kredietcrisis gaat bezuinigen op het sociale domein om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen.

Er is vorig jaar wel werk gemaakt door allerlei instanties om betaalachterstanden te melden bij gemeenten. Verhuurders, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars zijn dit sinds januari dit jaar verplicht te doen maar zijn daar in 2020 dus al mee begonnen. Bijna alle schulphulpverleners die bij de NVVK zijn aangesloten kregen deze meldingen door, dat was een jaar eerder iets meer dan 71%. Deze wet verplicht gemeenten een hulpaanbod te doen aan degene met betaalachterstanden.

Saneringskrediet

Opvallend was dat vorig jaar voor het eerst meer saneringskredieten zijn afgesloten dan dat er sprake was van schuldbemiddeling. Een positieve ontwikkeling volgende de NVVK, omdat saneringskredieten minder stressvol zijn en meer ruimte bieden voor begeleiding om herhaling te voorkomen. De gemiddelde schuld is min of meer gelijk gebleven en bedraagt, iets meer dan €41.000.