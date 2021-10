Obligatiereus Pimco: ’Totaal geen angst voor stagnatie in economie’

Premium Financieel

Column: Hoe het Nirwana voor beleggers verdampt

Beleggers lijken dezer dagen te ontwaken in een nieuwe en onaangename wereld: na bijna tien jaar van ongekend monetair beleid neemt de Amerikaanse overheid het stokje over. De bedoeling is dat hogere overheidsuitgaven en lagere belastingen de economie direct gaan ondersteunen.