Royal Caribbean schrapt cruisetocht Israël vanwege onveiligheid

Het nieuwe cruiseschip Odyssey of the Seas zou eigenlijk volgende maand vertrekken vanuit de Israëlische havenstad Haifa naar bestemmingen op Cyprus en in Griekenland. Er is een reiscorridor opgezet tussen die drie landen voor reizigers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Maar nu ziet Royal Caribbean voorlopig af van de cruise in verband met de onrust in de regio.

Het cruiseschip zal nu in Florida worden gestationeerd en Royal Caribbean hoopt in de toekomst weer te gaan varen vanuit Israël, dat volgens het Amerikaanse bedrijf een populaire reisbestemming is.