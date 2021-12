Ondernemersvraag: wat verandert er allemaal per 1 januari?

Ondernemen

Telefoontjes bij KvK door het dak na nieuwe lockdown

Het aantal ondernemers dat de Kamer van Koophandel belt met vragen over corona is deze week door het dak gegaan. „Op een normale dag krijgen we gemiddeld vijftig telefoontjes over corona”, vertelt adviseur Angèle Magré. „Maandag waren dat er acht keer zoveel. We zaten op ruim vierhonderd.”