Column: Nederland van flink naar kwetsbaar

Toen 112 op 24 juni enige uren niet bereikbaar was, was het land in rep en roer. Zoiets mocht natuurlijk niet gebeuren in een goed georganiseerde samenleving als de onze. Alle agenten moesten de straat op, bussen van het Rode Kruis reden naar de buitengebieden om kwetsbare mensen op te sporen en bij de brandweer waren alle verloven ingetrokken. Wat voor wanorde moet er wel niet in Nederland geheerst hebben in al die jaren voor 1990, toen we nog geen algemeen alarmnummer hadden?