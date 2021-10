Kritiek op olieban ABP: ’Pensioenfonds loopt rendement op Shell mis’

Premium Financieel

Boze pensionado’s en rechtszaken: ABP stapt uit olie en gas

ABP is om. Het grootste pensioenfonds van ons land wil niet langer in olie- en gasbedrijven beleggen. „Achteraf kun je je altijd afvragen of we niet eerder die conclusie hadden kunnen trekken”, reageert voorzitter Corien Wortmann-Kool. Met de historische koerswijziging is tegelijk een rechstzaak om ...