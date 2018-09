Schiphol zit bijna aan maximum vluchten

Volgens het rapport worden korte vakantievluchten binnen Europa duurder omdat zij moeten concurreren met bijvoorbeeld intercontinentale zakenreizen, die luchtvaartmaatschappijen het meest opleveren. Reizigers krijgen daardoor ook minder keuze in vluchttijden en bestemmingen.

Nachtvluchten

De provincie Noord-Holland wil daarom onderzoeken of korte nachtvluchten, die op Schiphol landen, kunnen uitwijken naar andere luchthavens in Nederland. Een woordvoerster van de provincie Noord-Holland zegt dat er keuzes gemaakt moeten worden welke vluchten via Schiphol afgehandeld worden. De voorkeur gaat uit naar ,,vluchten die belangrijk zijn voor het netwerk van Schiphol en de concurrentiepositie van de regio versterken". Door nachtvluchten uit te laten wijken naar andere luchthavens, wordt volgens haar de druk op Schiphol verlicht en blijven vliegtickets betaalbaar.

De grens van 500.000 vliegbewegingen is in 2008 door het kabinet ingesteld en geldt tot 2020. Het maximum is afgesproken om de omgeving van de luchthaven te beschermen tegen milieuvervuiling en geluidsoverlast. Om aan de vraag van vluchten te blijven voldoen, wordt de mogelijkheid bekeken om uit te wijken naar luchthavens in Lelystad, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Groningen.