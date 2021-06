’Zweeds-Amerikaanse overname van KPN gesneuveld’

KPN, dat zelf geen interesse had in de overname, leek toch een prooi van het consortium. EQT is in ons land ook al eigenaar van de glasvezel van Delta, en zou daar het netwerk van KPN aan kunnen toevoegen. „De poging is dood”, concludeert een ingewijde nu.

De ongevoeligheid voor een overname binnen de directie en de raad van commissarissen lijkt het enthousiasme bij EQT en Stonepeak te hebben verminderd. Zonder medewerking van de top is het fort KPN door de beschermingswal schier onmogelijk in te nemen.

Nieuwe wet

Daar komt bij dat er sinds mei in Nederland een nieuwe wet is ingegaan die bedrijven bij een ongevraagd of vijandig overnamebod de mogelijkheid biedt om 180 dagen bedenktijd in te roepen. Bovendien zou het ministerie van Economische Zaken moeten instemmen met de overname van kritische infrastructuur

„Ik snap gewoon niet waar alle kandidaten aan beginnen. KPN zal sowieso niet verkocht worden aan een private-equitypartij”, reageerde voornalig KPN-baas Ad Scheepbouwer recent tegen deze krant. Hij noemde een potentiële overname van het telecombedrijf volstrekt kansloos.

Geruchten

Begin mei schoot de koers van KPN omhoog na maar liefst twee overnamegeruchten; die van EQT en Stonepeak plus een van de Amerikaanse private-equityreus KKR.