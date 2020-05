Duikvlucht luchtvaartbedrijven VS na uitstappen Buffett

Southwest Airlines, Delta Airlines, United Airlines en Americain Airlines keken bij opening aan tegen verliezen tot meer dan 12%. Ook vliegtuigbouwer Boeing kwam flink onder druk met een verlies van 5% in reactie op de stap van Buffett om met zijn beleggingen afscheid te nemen van de luchtvaartsector.

Volgens Buffett is de toekomst van de luchtvaart ’drastisch’ veranderd als gevolg van de coronacrisis. De superbelegger moest met de verkoop van zijn belangen in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen wel een ’aanzienlijk verlies’ slikken. Het aandeel Berkshire Hathaway daalde bij de start 3%.

Net als in Europa zijn de luchtvaartmaatschappijen in de VS in zwaar weer terecht gekomen vanwege de lockdowns in veel landen vanwege de strijd tegen het virus. Een groot deel van de vloot staat gedwongen aan de grond.

Ook Boeing voert een heftige strijd om te overleven. Het bedrijf kreeg vorig jaar al stevige tegenwind vanwege de problemen met toestellen van het type 737 Max.