Economische malaise geeft glans aan goud

De goudprijs liep in de middag even op tot dicht tegen de $1800 per troy ounce, het hoogste niveau sinds medio 2013, maar nam daarna wat gas terug.

De goudprijs heeft recent de weg omhoog weer stevig ingezet doordat beleggers schuil zoeken in het edelmetaal vanwege de onzekere economische toekomst door de impact van het coronavirus.

De terugtrekkende beweging van de dollar die eerder deze maand nog een krachtige opmars heeft ingezet, droeg eveneens bij aan de verdere opmars van de goudprijs.

Goudexperts houden er rekening mee dat er voor goud nog meer in het vat zit. De prijs van het edelemtaal lijkt daarmee het hoogste niveau tot net onder de $1900 te gaan benaderen.