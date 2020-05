Musk: ’Koers Tesla is te hoog’ en aandeel zakt in

Het aandeel zakte daarna 11% op Wall Street.

De uitspraak is ongebruikelijk. Bestuurders van beursgenoteerde bedrijven worden geacht geen uitspraken over de beurskoers te doen omdat ze de waarde van onderneming op de beurs kunnen beïnvloeden.

Eerder kwam Elon Musk in een harde confrontatie met de Amerikaanse financiële toezichthouder SEC, omdat hij zich over de koersprestaties van Tesla had uitgelaten. Musk meldde ook dat hij ’bijna alle fysieke bezittingen aan het verkopen’ is.

Afgelopen dagen liep Musk op Twitter te hoop tegen het lockdown-beleid van Amerikaanse overheden in de strijd tegen het coronavirus. Dat beleid maakt de economie kapot, aldus Musk.